Amazon представила работающий в дождь дрон

Компания Amazon имеет высокие и давние амбиции в области беспилотной доставки. Так, компания показала новейший беспилотник Prime Air, который, по ее словам, будет легче, тише и сможет работать во время дождя.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

С момента появления идеи беспилотной доставки в 2013 году Amazon создала более двух десятков прототипов и провела испытания в США, Великобритании и Канаде. В начале этого года компания представила беспилотник MK27-2 с уникальным шестиугольным каркасом, который, как утверждается, обеспечивает большую устойчивость в воздухе. Однако компания представила преемника MK27-2, который она назвала MK30.

Компания утверждает, что этот беспилотный летательный аппарат будет легче и меньше, но будет обладать увеличенной дальностью полета, улучшенными функциями безопасности и, что интересно, способностью летать во время дождя. Предыдущие беспилотники компании не были рассчитаны на водонепроницаемость.