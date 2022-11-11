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1 час назад

Amazon представила работающий в дождь дрон

Ferra.ru

Компания Amazon имеет высокие и давние амбиции в области беспилотной доставки. Так, компания показала новейший беспилотник Prime Air, который, по ее словам, будет легче, тише и сможет работать во время дождя.

Amazon представила работающий в дождь дрон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С момента появления идеи беспилотной доставки в 2013 году Amazon создала более двух десятков прототипов и провела испытания в США, Великобритании и Канаде. В начале этого года компания представила беспилотник MK27-2 с уникальным шестиугольным каркасом, который, как утверждается, обеспечивает большую устойчивость в воздухе. Однако компания представила преемника MK27-2, который она назвала MK30.

Компания утверждает, что этот беспилотный летательный аппарат будет легче и меньше, но будет обладать увеличенной дальностью полета, улучшенными функциями безопасности и, что интересно, способностью летать во время дождя. Предыдущие беспилотники компании не были рассчитаны на водонепроницаемость.

Ну и в качестве приятного бонуса Amazon утверждает, что ее инженеры усовершенствовали конструкцию пропеллеров, что снизило уровень шума MK30 на 25%. по сравнению с предшественником

Наука и техника,Amazon,
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