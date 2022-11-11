В Атлантике обнаружены останки "Челленджера"

В NASA заявили, что обнаруженный дайверами на дне Атлантического океана шестиметровый объект представляет собой часть американского космического шаттла «Челленджер». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Шаттл потерпел катастрофу в январе 1986 года над Атлантическим океаном. Корабль взорвался спустя 73 секунды после старта, все члены команды погибли. Причиной взрыва стало повреждение уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте. Из-за этого в боку ускорителя прогорела дыра, из которой в сторону внешнего топливного бака била реактивная струя. В результате топливный бак взорвался, что привело к разрушению шаттла.

Катастрофа на тот момент стала крупнейшей за всю историю космической программы США.

Спустя почти 30 лет после катастрофы затонувшая часть космического корабля была обнаружена подводной съемочной группой, искавшей обломки самолета периода Второй мировой войны для съемки документального фильма. Обнаруженный объект показался дайверам современным, и поскольку рядом происходит запуск космических кораблей и ракет, съемочная группа решила связаться с NASA.