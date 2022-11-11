На Украине заявили о получении партии терминалов Starlink от Польши

Польша передала Украине еще одну партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink компании Space X, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Об этом пишет РИА Новости.
«Еще 1570 Старлинков от Польши уже на Украине», - сообщил Федоров.
При этом он добавил, что страна будет обеспечена публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи. Федоров также уточнил, что часть терминалов будет передана гражданским администрациям.
Кроме того, Starlink обеспечат "Украинские железные дороги", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет. По словам федорова, с начала спецоперации Украина получила уже более 20 тысяч терминалов от партнеров, из них 5 тысяч от Польши.
Ранее илон Маск жаловался, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он попросил Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. При этом американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.