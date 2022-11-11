Назван самый популярный контент у россиян на YouTube

Музыка, развлечения и сериалы стали самым популярным контентом на YouTube среди россиян. При этом доля поисковых запросов социально-политического контента, который пользователи искали на сервисе, составила всего 8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope.

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81% населения посещают соцсети, Telegram или YouTube хотя бы раз в месяц, 71% делают это ежедневно. На просмотр видеоконтента приходится 18% всего времени, которое российские пользователи в октябре 2022 года проводили в интернете. Из них 15% пришлось на использование YouTube. Для сравнения: в социальных сетях пользователи проводят 20% своего времени онлайн, а в мессенджерах — 16%.

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Наиболее популярными поисковыми запросами россиян на YouTube стали музыка (19% от всех поисковых запросов), развлечения (18%), детский контент (12%), видеоигры (11%) и сериалы (9%). При этом «Мультфильмы» оказались наиболее популярными среди пользователей от 25 до 34 лет (9%) и от 35 до 44 лет (6%). У молодежи от 18 до 24 лет самая популярная тема поиска — шоу «Пацанки» телеканала «Пятница» (6,7%). Тема «Новости» попала в топ-5 только у аудитории старше 45 лет, заняв четвёртое место с охватом 2,3%.

Cоциально-политический контент на YouTube среди российских пользователей до февраля 2022 года вообще не входил в топ-5 наиболее востребованных категорий. Тогда на него приходилось всего 4% поисковых запросов. Резкий скачок до 8% произошел в феврале, а в марте — до 15%. Однако уже с апреля интерес пользователей YouTube к поиску социально-политического контента вновь сократился.

Усиление информационного вещания после начала спецоперации на Украине отразилось и на аудиторных показателях каналов. У «России 1», например, резкий рост пришелся на март: доля аудитории старше четырех лет в городах с населением больше 100 тыс. человек выросла до 15,9 против 14,3% месяцем ранее. «Первый канал», напротив, потерял зрителей: если в феврале доля аудитории вещателя составляла 11,3%, то к июню этот показатель вовсе достиг 8,4%.

Почти у всех возрастных категорий самой востребованной тематикой Telegram-каналов стали «новости». На группу в возрасте от 25 до 34 лет на этот контент приходится 54% из топ-30 самых посещаемых каналов, по 43% — от 35 до 44 и от 45 до 55 лет и 37% — старше 55 лет. На втором месте во всех возрастных категориях, исключая 12 24 лет, находятся политические каналы. Еще от 10 до 20% составляет доля специализированных Telegram -каналов по теме спецоперации.