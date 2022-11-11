Ученые открыли новый эффективный способ борьбы с шумом в ушах

Звон или шум в ушах случается у более 7 млн жителей Великобритании. Помимо этого, каждый 20-й человек с такой проблемой также страдает от неприятных ощущений. Всё это становится причиной депрессии, мешает выполнять повседневные задачи и нарушает сон. Однако существует способ это исправить.

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От звона в ушах на данный момент всё ещё нет эффективного лекарства. Но научные специалисты из Университета Окленда (Новая Зеландия) разработали особую терапию, которая основана на использовании мобильного приложения. Данный метод лечения стал успешным: у 65 процентов участников симптомы снизились.

В рамках данного исследования 61 человеку со звоном в ушах назначили одну из двух программ лечения. Первая основывалась на новом приложении для телефона, вторая — на популярном приложении самопомощи.

Согласно результатам исследования, 65 процентов добровольцев, прошедших новое лечение, ощутили существенное уменьшение шума в ушах. А люди, которые пользовались другим приложением, не отметили улучшения их состояния. Продолжалось данное исследование 12 недель.