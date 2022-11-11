Изучено влияние стресса на продолжительность симптомов COVID-19

В процессе исследования специалисты изучили данные 790 пациентов через полгода и год после госпитализации из-за коронавируса в период с марта по май 2020 года. Участников опросили об их состоянии, что включало вопросы о качестве исполнения повседневных функций, ясности мышления, беспокойства, депрессии, усталости и сне. Из этих респондентов выжил 451 человек (57 процентов).