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29 минут назад

Ученые предрекли катастрофу из-за таяния льдов в Арктике

РИА "ФедералПресс"

Изменение климата в Арктике приведет к катастрофическим последствиям для всего мира, пишет британское издание The Guardian, со ссылкой на отчет о состоянии криосферы, который ученые обнародовали перед Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.

Ученые предрекли катастрофу из-за таяния льдов в Арктике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать», – цитирует издание сотрудника Массачусетского технологического университета и соавтора исследования Джули Бригам-Гретта.

По расчетам ученых, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем другие контенты и уже в ближайшие десять лет может полностью лишиться морского льда в летние периоды. Это чревато тем, что Северный Ледовитый океан будет впитывать тепло, а не отражать его, что только усилит глобальное потепление. В особой опасности окажутся прибрежные регионы из-за опасности подтопления.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что нижегородские ученые изобрели инновационный способ диагностики постковидного синдрома.

Наука и техника,ООН,
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