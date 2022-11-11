Ученые предрекли катастрофу из-за таяния льдов в Арктике

Изменение климата в Арктике приведет к катастрофическим последствиям для всего мира, пишет британское издание The Guardian, со ссылкой на отчет о состоянии криосферы, который ученые обнародовали перед Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.

По расчетам ученых, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем другие контенты и уже в ближайшие десять лет может полностью лишиться морского льда в летние периоды. Это чревато тем, что Северный Ледовитый океан будет впитывать тепло, а не отражать его, что только усилит глобальное потепление. В особой опасности окажутся прибрежные регионы из-за опасности подтопления.