Ученые предрекли катастрофу из-за таяния льдов в Арктике

Изменение климата в Арктике приведет к катастрофическим последствиям для всего мира, пишет британское издание The Guardian, со ссылкой на отчет о состоянии криосферы, который ученые обнародовали перед Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.
«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать», – цитирует издание сотрудника Массачусетского технологического университета и соавтора исследования Джули Бригам-Гретта.
По расчетам ученых, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем другие контенты и уже в ближайшие десять лет может полностью лишиться морского льда в летние периоды. Это чревато тем, что Северный Ледовитый океан будет впитывать тепло, а не отражать его, что только усилит глобальное потепление. В особой опасности окажутся прибрежные регионы из-за опасности подтопления.
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