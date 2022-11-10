В новой версии iOS появился «режим для бабушки»

Инсайдеры сообщили, что с выходом iOS 16.2 в iPhone и iPad появится режим «настраиваемых специальных возможностей» — так называемый «режим для бабушки». При активации режима интерфейс устройства будет упрощён, а кнопки и иконки — увеличены до гигантских размеров.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Режим предназначен для тех пользователей, кто считает, что текущей интерфейс iPhone и iPad слишком сложный или неудобный. Поэтому будет предоставлена возможность настроить интерфейс под свои нужды.