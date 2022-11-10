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23 минуты назад

В новой версии iOS появился «режим для бабушки», увеличивающий интерфейс

Ferra.ru

Инсайдеры сообщили, что с выходом iOS 16.2 в iPhone и iPad появится режим «настраиваемых специальных возможностей» — так называемый «режим для бабушки». При активации режима интерфейс устройства будет упрощён, а кнопки и иконки — увеличены до гигантских размеров.

В новой версии iOS появился «режим для бабушки»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Режим предназначен для тех пользователей, кто считает, что текущей интерфейс iPhone и iPad слишком сложный или неудобный. Поэтому будет предоставлена возможность настроить интерфейс под свои нужды.

На данный момент режим находится на этапе тестирования и недоступен широкой аудитории. Вероятно, с глобальным релизом iOS 16.2 разработчики откроют новые функции всем пользователям.

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