В «Диспетчере задач» на Windows 11 наконец добавят поиск процессов

Как отметили в Microsoft, запущенные программы можно будет искать как по названию, так и по идентификатору (PID). Для более удобной навигации предусмотрена классическая навигация горячих клавиш Alt + F, которая запускает функцию поиска во многих других приложениях. Кроме того, пользователи смогут выбрать и тёмную тему для «Диспетчера задач» — сделать это можно в настройках.