В Атлантике нашли обломки космического шаттла "Челленджер"

Руководство НАСА подтвердило, что объект, обнаруженный дайверами на дне Атлантического океана у побережья Флориды, является частью американского космического шаттла "Челенджер", потерпевшего катастрофу в 1986 году.

Затонувшая часть космического корабля была обнаружена подводной съемочной группой, искавшей обломки самолета периода Второй мировой войны для съемки своего документального фильма.

"Дайверы заметили на морском дне большой рукотворный объект, частично покрытый песком. Близость к побережью Флориды, откуда производятся космические запуски, а также современная конструкция объекта и наличие восьмидюймовых квадратных плиток побудили съемочную группу связаться с НАСА", - говорится в опубликованном американским космическим агентством сообщении.

После просмотра отснятого дайверами видеоматериала руководители НАСА подтвердили, что объект является частью космического корабля "Челленджер".

В январе 1986 года шаттл "Челленджер" потерпел катастрофу, взорвавшись через 73 секунды после старта с космодрома на мысе Канаверал. В результате погибли все семь членов экипажа космического корабля. Катастрофа на тот момент стала крупнейшей за всю историю космической программы США.