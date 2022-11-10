Названа причина формирования большого мозга у осьминогов и кальмаров

Исследователи Гарвардского университета (США) вплотную приблизились к разгадке тайны осьминогов и кальмаров. Им удалось выяснить, как формируется мозг этих беспозвоночных животных, пишет портал Planet Today.

Отмечается, что головоногие моллюски (кальмары, каракатицы и осьминоги) считаются одними из самых «умных» беспозвоночных. Отношение массы их мозга к массе тела - наивысшее в классе, нервная система - наиболее развитая.

Специалисты университета при изучении мозга моллюсков использовали новую технику визуализации. Они делали серии качественных снимков с интервалом в десять минут.

Это позволило им наблюдать изучить механизм создания нейронов в эмбрионе кальмара Doryteuthis pealeii, а также процесс их встраивания в нервную систему.

По данным портала, ученые очень удивились полученным результатам. Выяснилось, что механизм работы нервных клеток моллюска оказался чрезвычайно похож на деятельность нервных клеток у позвоночных в процессе развития соответствующей системы.