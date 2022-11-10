В популярных ноутбуках нашли опасную уязвимость

У ноутбуков Lenovo, работающих на операционной системе Windows 10 и 11 версии, обнаружена уязвимость в драйверах, которая приводит к легкому взлому. Об этом сообщили специалисты ESET.

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Отмечается, что в 25 моделях ноутбуков найдены три бреши. Благодаря этим уязвимостям хакеры могут отключить безопасную загрузку и запустить на устройство вредоносные вирусы. Кроме того, взломщики могут загрузить на ноутбук программы, которые предоставляют им свободный доступ ко всем файлам и данным. При этом владелец ничего не заметит, передает «Газета.ру».