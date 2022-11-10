В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки

В Канаде арестовали россиянина, которого подозревают в совершении крупнейших в мире хакерских атаках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейское полицейское агентство.

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По данным агентства, в качестве подозреваемого выступает 33-летний россиянин. Его обвиняют в использовании вируса-вымогателя LockBit с целью организации атак на критически важные объекты инфраструктуры и крупные промышленные компании по всему миру. Более того россиянин прославился «немыслимыми выкупами от 5 до 70 миллионов евро».

Отмечается, что данное дело расследовали правоохранительные органы Франции при поддержке со стороны США, Канады и Европола. Россиянина удалось задержать 26 октября.