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1 час назад

Соцсеть Tumblr потроллила Илона Маска из-за новой системы верификации в Twitter

Газета.Ruиещё 1

Социальная сеть Tumblr высмеяла нового главу Twitter Илона Маска за его решение добавить на платформу платную систему верификации. Об этом сообщает Business Insider.

Соцсеть Tumblr потроллила Илона Маска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Введение платной подписки за $8 в месяц стало одним из первых решений Маска в качестве нового владельца Twitter. За эти деньги пользователь получает голубую галочку верификации, выделяющую его на фоне других аккаунтов. Tumblr решила потроллить миллиардера, представив своим пользователям «две очень важные голубые галочки» за $7,99.

«Это выгодное предложение, дешевле, чем в других местах, учитывая, что вы получите не одну, а ДВЕ галочки для вашего блога!», — говорится в «рекламе». Покупателю предлагается продемонстрировать, что он «очень важная персона в интернете», добавив к профилю сразу две галочки верификации вместо одной.

Приобрести подписку Twitter Blue, в которую входит голубая галочка, на данный момент может любой желающий. Это привело к тому, что на просторах Twitter появились «официальные верифицированные» аккаунты «официальные» аккаунты Леброна Джеймса, Дональда Трампа, Иисуса Христа и Стива Джобса.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в своем первом письме сотрудникам Twitter Маск пообещал «тяжелые времена» и полностью запретил удаленную работу.

Наука и техника,Соцсети,Джеймс Леброн,Стив Джобс,Дональд Трамп,Иисус Христос,
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