Метеорологический спутник и надувной замедлитель были запущены в космос

Спутник, предназначенный для улучшения прогнозирования погоды, и экспериментальный надувной экран для защиты космических аппаратов, входящих в атмосферу, были запущены в космос в четверг.

Фото: AstroNews AstroNews

Ракета United Launch Alliance Atlas V со спутником Joint Polar Satellite System-2 (JPSS-2) и испытательной полезной нагрузкой НАСА стартовала с базы Ванденберг, расположенной к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Разработанный для Национального управления океанических и атмосферных исследований JPSS-2 был выведен на орбиту, которая огибает Землю от полюса до полюса. Это позволило объединить ранее запущенные спутники в систему, предназначенную для улучшения прогнозирования погоды и мониторинга климата.

Представители миссии говорят, что эта новейшая технология повысит точность наблюдений за атмосферой, океанами и сушей.

После запуска спутника верхняя ступень ракеты вновь включилась, чтобы разместить LOFTID для повторного входа в атмосферу Земли и приводнения в Тихий океан.

LOFTID (Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator) – устройство, представляющее собой воздушную оболочку, которая может быть использована для замедления и защиты тяжелых космических аппаратов, спускающихся в атмосферу, например, Марса или Венеры, или полезных грузов, возвращающихся на Землю.

LOFTID надувается примерно до 6 метров в диаметре. По данным космического агентства, в разреженной атмосфере Марса наличие такой большой воздушной оболочки привело бы к замедлению движения транспортного средства на больших высотах и снижению интенсивности нагрева.