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1 час назад

В смартфонах Xiaomi уберут главный недостаток

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Xiaomi отключит рекламу в своих смартфонах, пишет китайский портал MyDrivers.

В смартфонах Xiaomi уберут главный недостаток
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Сообщается, что объявления можно будет отключить с помощью обновления официальной версии операционной системы MIUI. По данным источников MyDrivers, в MIUI 14 рекламы вообще не будет.

Также в MIUI 14 обновятся фирменные приложения погоды, календаря и часов, повысится плавность и стабильность работы. Кроме того, у смартфонов Xiaomi уменьшат количество предустановленных приложений.

По неофициальным данным, первыми смартфонами c предустановленной MIUI 14 станут Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Они должны выйти в конце ноября в КНР.

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