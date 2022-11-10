В смартфонах Xiaomi уберут главный недостаток

Xiaomi отключит рекламу в своих смартфонах, пишет китайский портал MyDrivers.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сообщается, что объявления можно будет отключить с помощью обновления официальной версии операционной системы MIUI. По данным источников MyDrivers, в MIUI 14 рекламы вообще не будет.

Также в MIUI 14 обновятся фирменные приложения погоды, календаря и часов, повысится плавность и стабильность работы. Кроме того, у смартфонов Xiaomi уменьшат количество предустановленных приложений.