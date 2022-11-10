Разведка НАТО поможет улучшить скрытность российских систем связи

В Сети появилась информация о том, что опыт конфликта на Украине окажется крайне полезным для отечественных инженеров в рамках улучшения скрытности систем связи.
Издание РИА Новости, со ссылкой на информированный источник, рассказало, что это стало возможно, т.к. блок НАТО в рамках специальной военной операции (СВО) «фактически раскрыл все свои разведывательные возможности».
Именно это в будущем позволит разработчикам модернизировать и создать новые, более продвинутые, образцы техники.
Напомним, что ранее доктор военных наук Константин Сивков поделился интересной информацией о мобильной пусковой установке берегового ракетного комплекса. По словам эксперта, её использование вместе с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает систему «практически неуязвимой для систем противовоздушной обороны».