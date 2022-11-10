Разведка НАТО поможет улучшить скрытность российских систем связи

В Сети появилась информация о том, что опыт конфликта на Украине окажется крайне полезным для отечественных инженеров в рамках улучшения скрытности систем связи.

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Издание РИА Новости, со ссылкой на информированный источник, рассказало, что это стало возможно, т.к. блок НАТО в рамках специальной военной операции (СВО) «фактически раскрыл все свои разведывательные возможности».

Именно это в будущем позволит разработчикам модернизировать и создать новые, более продвинутые, образцы техники.