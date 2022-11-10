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53 минуты назад

Разведка НАТО поможет улучшить скрытность российских систем связи

Ferra.ru

В Сети появилась информация о том, что опыт конфликта на Украине окажется крайне полезным для отечественных инженеров в рамках улучшения скрытности систем связи.

Разведка НАТО поможет улучшить скрытность российских систем связи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Издание РИА Новости, со ссылкой на информированный источник, рассказало, что это стало возможно, т.к. блок НАТО в рамках специальной военной операции (СВО) «фактически раскрыл все свои разведывательные возможности».

Именно это в будущем позволит разработчикам модернизировать и создать новые, более продвинутые, образцы техники.

Напомним, что ранее доктор военных наук Константин Сивков поделился интересной информацией о мобильной пусковой установке берегового ракетного комплекса. По словам эксперта, её использование вместе с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает систему «практически неуязвимой для систем противовоздушной обороны».

Наука и техника,Константин Сивков,НАТО,
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