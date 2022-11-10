Ученые разработали хлопок с антибактериальным эффектом

Команда отечественных специалистов из Института общей и неорганической химии имени Курнакова РАН (ИОНХ РАН) и других исследовательских организаций разработала хлопок с антибактериальным эффектом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Для этого ткань покрыли наночастицами оксидов металлов, которые, как известно, подавляют активность бактерий и других микроорганизмов, причем даже резистентных. Для дополнительной защиты ученые применили технологию ультразвуковой обработки, что позволило равномерно распределить частицы металла.

Итоговый вид и качество материала совершенно не отличаются для потребителя от обычного хлопка. Как уточняется, защитное покрытие выдерживает не менее 20 стирок в стиральной машине. В процессе трехмесячных испытаний во Вьетнаме, где высокая влажность и температура, что способствует активному размножению патогенов, количество микроорганизмов на тканях было в 30–100 раз меньше, чем на хлопке без обработки.

Эксперименты также выявили, что материал с обработкой на 20 процентов прочнее, чем контрольные образцы, поскольку основной причиной разрушения тканей являются одноклеточные грибы, от которых отлично помогает оксид цинка.