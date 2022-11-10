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10 минут назад

Греф: бизнесу РФ стоит дать возможность развивать блокчейн

Елена Прошина

Российскому бизнесу нужно дать возможность развивать блокчейн, регуляторные ограничения лишь создают препятствия. Об этом на форуме Finopolis заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит «Прайм».

Греф: бизнесу РФ стоит дать возможность развивать блокчейн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Грефа, сегодня блокчейн в России «теряет свое конкурентное преимущество» именно из-за регулятивных ограничений.

«В этот период времени нужно дать бизнесу возможность развивать эти вещи», — отметил он.

Греф добавил, что Сбер «глубоко в этой технологии» и имеет свою блокчейн-платформу с 2020 года, которая зарегистрирована Центробанком, но не имеет разрешение на транзакции.

«Это, знаете, как производить самолет и запрещать ему летать. Без этого элемента эта платформа никому не нужна. Поэтому, конечно же, надо убирать подобного рода запреты, потому что будущее, в том числе финансов, лежит в блокчейне и многих других технологиях в том числе», — считает глава Сбера.

В заключение он призвал власти России организовать более лояльное регулирование не только в банковском секторе, но и во «всей экономике РФ в части инноваций».

Наука и техника,Герман Греф,Банк России,Сбербанк России,
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