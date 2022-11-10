Греф: бизнесу РФ стоит дать возможность развивать блокчейн

«Это, знаете, как производить самолет и запрещать ему летать. Без этого элемента эта платформа никому не нужна. Поэтому, конечно же, надо убирать подобного рода запреты, потому что будущее, в том числе финансов, лежит в блокчейне и многих других технологиях в том числе», — считает глава Сбера.