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14 минут назад

Климатические изменения вызваны сближением Земли и Солнца — исследование

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Ученые выявили зависимость климата от орбиты Земли. Как заявили исследователи Университета Калифорнии в Беркли (США), открыто ранее неизвестное климатическое колебание длиной в 22 тысячи лет.

Климатические изменения связали со сближением Земли и Солнца
Фото: +1+1

Новое явление связано с периодическими изменениями в расстоянии между Солнцем и Землей. Кроме того, большую роль играет форма орбиты нашей планеты. Эти процессы оказывают влияние на природный феномен Эль-Ниньо, сообщается в журнале Nature.

Ранее считалось, что сезоны чередуются в течение года из-за наклона орбиты Земли. Но существуют еще и колебания в расстоянии между планетой и светилом. Как оказалось, они оказывают большее влияние, чем предполагали ученые. Профессор университета Энтони Брокколи заявил, что его научной группе удалось выявить неизвестный орбитальный цикл длиной в 22 тысячи лет. Именно он определяет работу климатических феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые, сменяя друг друга, определяют температуру вод в тропических и экваториальных регионах Тихого океана.

Исследователи создали детальную модель климата Земли с учетом орбитальных параметров планеты. Именно это помогло выявить неизвестное климатическое колебание, в ходе которого расстояние между Солнцем и Землей, а также форма орбиты планеты меняют климат. Пока влияние этого цикла остается минимальным, но в будущем его воздействие на экосистемы может стать более выраженным.

Как сообщал Plus-one.ru, сейчас Солнце вступает в особенно активный период своего 11-летнего цикла, который начался в 2019 году, а пик придется на 2025-й. Периоды спокойного и активного светила сменяют друг друга примерно каждые 11 лет. Природа этого явления до сих пор не разгадана.

Наука и техника,Американские ученые,
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