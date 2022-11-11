Климатические изменения связали со сближением Земли и Солнца

Ученые выявили зависимость климата от орбиты Земли. Как заявили исследователи Университета Калифорнии в Беркли (США), открыто ранее неизвестное климатическое колебание длиной в 22 тысячи лет.
Новое явление связано с периодическими изменениями в расстоянии между Солнцем и Землей. Кроме того, большую роль играет форма орбиты нашей планеты. Эти процессы оказывают влияние на природный феномен Эль-Ниньо, сообщается в журнале Nature.
Ранее считалось, что сезоны чередуются в течение года из-за наклона орбиты Земли. Но существуют еще и колебания в расстоянии между планетой и светилом. Как оказалось, они оказывают большее влияние, чем предполагали ученые. Профессор университета Энтони Брокколи заявил, что его научной группе удалось выявить неизвестный орбитальный цикл длиной в 22 тысячи лет. Именно он определяет работу климатических феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые, сменяя друг друга, определяют температуру вод в тропических и экваториальных регионах Тихого океана.
Исследователи создали детальную модель климата Земли с учетом орбитальных параметров планеты. Именно это помогло выявить неизвестное климатическое колебание, в ходе которого расстояние между Солнцем и Землей, а также форма орбиты планеты меняют климат. Пока влияние этого цикла остается минимальным, но в будущем его воздействие на экосистемы может стать более выраженным.
Как сообщал Plus-one.ru, сейчас Солнце вступает в особенно активный период своего 11-летнего цикла, который начался в 2019 году, а пик придется на 2025-й. Периоды спокойного и активного светила сменяют друг друга примерно каждые 11 лет. Природа этого явления до сих пор не разгадана.