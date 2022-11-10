«Джеймс Уэбб» сфотографировал одинокую галактику с древними звездами

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел «одинокую» галактику, расположенную в трех миллионах световых лет от Солнечной системы. На новых фотографиях видны тысячи древних звезд, которых раньше не удавалось увидеть, сообщает The Daily Mail.

Фото: nasa nasa

Карликовая галактика Вольф-Лундмарк-Мелотт (WLM) была открыта в 2016 году, но ее долгое время не удавалось подробно изучить. Новые данные позволят лучше понять историю ее формирования. По мнению астрономов, WLM возникла несколько миллиардов лет назад, вскоре после Большого Взрыва.

Фотографии «Джеймса Уэбба» позволили разглядеть мириады отдельных звезд разных цветов, размеров, температур, возрастов и стадий эволюции, облака газа внутри WLM, а также другие галактики со своими особенностями, такими как приливные хвосты.

Галактика не взаимодействует с другими системами и находится в одиночестве. Она примерно в 10 раз меньше Млечного Пути.

Ученые отметили, что газ галактики практически не обогащен химическими веществами, несмотря на то, что в ней активно происходит процесс звездообразования. По словам астрономов, причиной мог стать галактический ветер. Звезды синтезировали новые элементы, но значительная их часть выбрасывалась в космическое пространство во время взрывов массивных сверхновых.

Одна из научных задач телескопа «Джеймс Уэбб» заключается в исследовании древних звезд и галактик. Он оснащен инфракрасной камерой и способен улавливать детали, недоступные аппаратам предыдущего поколения.