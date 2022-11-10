Телескоп Hubble обнаружил древнейшую сверхновую

Космический телескоп Hubble зафиксировал взрыв сверхновой в скоплении галактик Abell 370, который произошел примерно 11,5 миллиарда лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, пишет Naked Science.

По данным астрономов, прародительницей сверхновой была звезда, красный сверхгигант, превосходящая по размеру Солнце в 530 раз. Отмечается, что скопление галактик Abell 370 включает в себя сотни галактик и находится почти в пяти миллиардах световых лет от нас. Звезда хорошо видна из-за явления, называемого гравитационным линзированием, при котором гравитация массивного объекта, таких как галактики, действует как увеличительное стекло для света.

«Нам удалось идентифицировать в данных за декабрь 2010 года быстро эволюционирующую сверхновую, расположенную позади массивного скопления галактик Abell 370. Благодаря эффекту гравитационного линзирования и тому, что свет от взрыва пришел к Земле тремя путями разной длины, мы можем наблюдать на одном снимке три разных момента этого далекого взрыва, охватывающих период между шестью часами и восемью днями после события», – рассказал один из авторов открытия Вэньлэй Чен из Университета Миннесоты.