Телескоп Hubble обнаружил древнейшую сверхновую

Космический телескоп Hubble зафиксировал взрыв сверхновой в скоплении галактик Abell 370, который произошел примерно 11,5 миллиарда лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, пишет Naked Science.
По данным астрономов, прародительницей сверхновой была звезда, красный сверхгигант, превосходящая по размеру Солнце в 530 раз. Отмечается, что скопление галактик Abell 370 включает в себя сотни галактик и находится почти в пяти миллиардах световых лет от нас. Звезда хорошо видна из-за явления, называемого гравитационным линзированием, при котором гравитация массивного объекта, таких как галактики, действует как увеличительное стекло для света.
«Нам удалось идентифицировать в данных за декабрь 2010 года быстро эволюционирующую сверхновую, расположенную позади массивного скопления галактик Abell 370. Благодаря эффекту гравитационного линзирования и тому, что свет от взрыва пришел к Земле тремя путями разной длины, мы можем наблюдать на одном снимке три разных момента этого далекого взрыва, охватывающих период между шестью часами и восемью днями после события», – рассказал один из авторов открытия Вэньлэй Чен из Университета Миннесоты.
По его словам, заметить сверхновую на такой ранней фазе развития удается редко, т.к. эта фаза продолжается недолго. Исходя из яркости, темпов угасания и других параметров сверхновой ученые смогли оценить размеры звезды. Она стала самой далекой сверхновой, для которой удалось провести такие расчеты.