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21 минуту назад

Режим специальных возможностей в iOS 16.2 увеличивает иконки до гигантских размеров

Газета.Ru

В бета-версии iOS 16.2 появится режим iPhone «для бабушки» — он значительно увеличивает размер интерфейса, включая иконки приложений. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

В iOS 16.2 обнаружили «режим для бабушки»
Фото: газета.ругазета.ру

Речь идет о режиме «настраиваемых специальных возможностей» [англ. Custom Accessibility Mode]. Он предназначен для тех пользователей, кто считает существующий интерфейс iPhone и iPad слишком сложным или неудобным. Владелец смартфона сможет настраивать его «под себя», например, ограничивать доступ к ряду контактов. При этом при активации режима интерфейс iPhone упрощается, а иконки приложений резко увеличиваются в размерах.

Сообщается, что пока этот режим остается скрытым для большинства пользователей и не включается. Вероятно, он станет доступен вместе с глобальным релизом iOS 16.2 для всех владельцев iPhone.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что компания Apple сократит производство iPhone 14 как минимум на три миллиона единиц относительно первоначального прогноза на этот год. В большей степени сокращение производства связано с вялым спросом на модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

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