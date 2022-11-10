Toyota, NTT, Sony создадут компанию по разработке и производству 2-нанометровых микрочипов

Несколько крупных японских корпораций, включая Toyota, NTT, Sony Group, SoftBank, при сотрудничестве с правительством Японии создадут новую компанию по разработке и производству полупроводников следующего поколения. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.

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Компанию предполагается назвать Rapidus. Ее основной задачей станет разработка 2-нанометровых микрочипов, поиск новых технологических решений, а также взаимодействие с американскими фирмами из этой же сферы. Начало производства чипов намечено на конец текущего десятилетия.

В общей сложности в проекте с японской стороны примут участие девять корпораций. На первом этапе объем инвестиций составит не менее 7 млрд иен ($47 млн по текущему курсу). Кроме того, проект поддержит субсидиями японское правительство.

Япония и США в 2022 году договорились рассмотреть вопрос о создании нового научно-исследовательского центра по разработке 2-нанометровых микрочипов следующего поколения.