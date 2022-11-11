Тропические циклоны приводят к жаре

Американские ученые проанализировали более 50 крупных циклонов и обнаружили, что после них следует ощутимое повышение температуры — в среднем на 6℃. Таким образом, вред от циклонов включает в себя не только разрушения, но и жару. Властям нужно будет предупреждать граждан о риске тепловых ударов и готовиться к повышенным температурам. Статья опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
Тропические циклоны (бури и ураганы) — опасное стихийное бедствие, с которым страны, расположенные в тропиках и субтропиках, сталкиваются по нескольку раз в год. Сильнейшие взвихряющиеся порывы ветра переворачивают машины, обрывают линии электропередач, губят урожай и даже уносят небольшие дома фермеров — как унесло ураганом домик Элли в «Волшебнике Изумрудного города». Но оказалось, что это не единственные разрушения — резкое повышение температуры, следующее за ураганом, тоже опасно.
Ученые из США, Пуэрто-Рико и Колумбии совместно исследовали 53 циклона, которые обрушились в период с 1991 по 2020 год на восточное побережье Карибского моря, и связанные с ними температурные изменения в 14 городах. Они обнаружили, что во всех случаях температура после тропического циклона повышается примерно на 6℃ и может доходить до критически высоких отметок. Учитывая влажность, также увеличивающуюся после циклона, «ощутимая» (как люди ощущают ее) температура может доходить до 42℃.
«Все обращают внимание на разрушительную силу циклонов и ее последствия — ветры, наводнения, штормовой нагон (повышение уровня воды в море у берега и подтопления прибрежной полосы за счет сильно дующего ветра), но мы решили сосредоточиться на опасности жары, следующей за ураганами. Тропические циклоны — это мощные тепловые насосы, они разносят тепло из центра шторма на огромные расстояния. Это опасно и для человеческого здоровья, и для энергетической сети, которая может не выдержать нагрузку», — рассказывает Закри Гвидо, ведущий автор исследования.
Увеличение температуры следует практически сразу за циклоном, в очень маленький промежуток времени. Это усложняет возможность аварийного восстановления всех повреждений, нанесенных ветром или наводнением. Жара затрагивает даже те территории, до которых не дошел циклон. Поэтому авторы исследования также ставят перед собой цель повысить осведомленность и граждан, и властей о тепловом воздействии. С 11 по 15 мая в Пуэрто-Рико проводится неделя здоровья, и в 2023 году ученые хотят включить в программу день информирования о жаре и рассказать о результатах своего исследования.