Тропические циклоны приводят к жаре

Американские ученые проанализировали более 50 крупных циклонов и обнаружили, что после них следует ощутимое повышение температуры — в среднем на 6℃. Таким образом, вред от циклонов включает в себя не только разрушения, но и жару. Властям нужно будет предупреждать граждан о риске тепловых ударов и готовиться к повышенным температурам. Статья опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

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Тропические циклоны (бури и ураганы) — опасное стихийное бедствие, с которым страны, расположенные в тропиках и субтропиках, сталкиваются по нескольку раз в год. Сильнейшие взвихряющиеся порывы ветра переворачивают машины, обрывают линии электропередач, губят урожай и даже уносят небольшие дома фермеров — как унесло ураганом домик Элли в «Волшебнике Изумрудного города». Но оказалось, что это не единственные разрушения — резкое повышение температуры, следующее за ураганом, тоже опасно.

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Ученые из США, Пуэрто-Рико и Колумбии совместно исследовали 53 циклона, которые обрушились в период с 1991 по 2020 год на восточное побережье Карибского моря, и связанные с ними температурные изменения в 14 городах. Они обнаружили, что во всех случаях температура после тропического циклона повышается примерно на 6℃ и может доходить до критически высоких отметок. Учитывая влажность, также увеличивающуюся после циклона, «ощутимая» (как люди ощущают ее) температура может доходить до 42℃.

«Все обращают внимание на разрушительную силу циклонов и ее последствия — ветры, наводнения, штормовой нагон (повышение уровня воды в море у берега и подтопления прибрежной полосы за счет сильно дующего ветра), но мы решили сосредоточиться на опасности жары, следующей за ураганами. Тропические циклоны — это мощные тепловые насосы, они разносят тепло из центра шторма на огромные расстояния. Это опасно и для человеческого здоровья, и для энергетической сети, которая может не выдержать нагрузку», — рассказывает Закри Гвидо, ведущий автор исследования.