Xiaomi выпустила бюджетную "умную" стиральную машину за 7 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила новое «умное» устройство для дома – стиральную машину Mijia Pulsator, главной особенностью которой является низкая цена. Об этом сообщает китайское издание IT-Home.

Фото: газета.ру газета.ру

Mijia Pulsator имеет формат вертикальной загрузки. В машине предусмотрены интеллектуальные системы определения веса и объема воды, а также 10 режимов стирки. За вращение барабана отвечает некий «пульсирующий» двигатель с пятью лопастями, который, по заявлению производителя, обеспечивает эффективную, но при этом деликатную стирку одежды.

Mijia Pulsator обладает максимальной загрузкой до 10 кг. В модели предусмотрена защита от детей и возможность подключения к смартфону через приложение Mi Home.