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19 минут назад

IT-Home: Xiaomi представила стиральную машину Mijia Pulsator за 7 тыс. руб.

Газета.Ru

Компания Xiaomi представила новое «умное» устройство для дома – стиральную машину Mijia Pulsator, главной особенностью которой является низкая цена. Об этом сообщает китайское издание IT-Home.

Xiaomi выпустила бюджетную "умную" стиральную машину за 7 тысяч рублей
Фото: газета.ругазета.ру

Mijia Pulsator имеет формат вертикальной загрузки. В машине предусмотрены интеллектуальные системы определения веса и объема воды, а также 10 режимов стирки. За вращение барабана отвечает некий «пульсирующий» двигатель с пятью лопастями, который, по заявлению производителя, обеспечивает эффективную, но при этом деликатную стирку одежды.

Mijia Pulsator обладает максимальной загрузкой до 10 кг. В модели предусмотрена защита от детей и возможность подключения к смартфону через приложение Mi Home.

Стиральная машина Xiaomi уже поступила в продажу в Китае. В первые дни после релиза Mijia Pulsator будет продаваться по сниженной цене 799 юаней (примерно 6,8 тыс. руб. по курсу на 10 ноября). Позже цена поднимется до 1099 юаней (примерно 9,4 тыс. руб.).

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