Маск запретил сотрудникам Twitter работать удаленно

Новый владелец Twitter Илон Маск отправил сотрудникам компании первое электронное письмо, попросив их приготовиться к «тяжелым временам». Об этом сообщает Bloomberg.

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Бизнесмен заявил о том, что у него нет идей, как можно «подсластить пилюлю», в связи с текущей экономической ситуацией, которая особенно сильно задевает компании вроде Twitter, живущие за счет рекламы. По словам Маска, режим удаленной работы в компании отныне упразднен. Сотрудники должны посещать офис и находиться в нем как минимум сорок часов в неделю. Исключения из этого правила должны быть одобрены лично Маском.