Маск запретил сотрудникам Twitter работать удаленно

Новый владелец Twitter Илон Маск отправил сотрудникам компании первое электронное письмо, попросив их приготовиться к «тяжелым временам». Об этом сообщает Bloomberg.
Бизнесмен заявил о том, что у него нет идей, как можно «подсластить пилюлю», в связи с текущей экономической ситуацией, которая особенно сильно задевает компании вроде Twitter, живущие за счет рекламы. По словам Маска, режим удаленной работы в компании отныне упразднен. Сотрудники должны посещать офис и находиться в нем как минимум сорок часов в неделю. Исключения из этого правила должны быть одобрены лично Маском.
За две недели, в течение которых миллиардер является владельцем Twitter, он сократил примерно половину всех сотрудников и практически всех топ-менеджеров. Кроме того, он повысил стоимость подписки Twitter Blue до $8 ежемесячно и добавил в нее голубую галку верификации. По словам Маска, он рассчитывает, что полученные от приобретения подписок средства будут составлять около половины всего дохода Twitter.