В Twitter появился верифицированный аккаунт Стива Джобса

В социальной сети Twitter появился верифицированный аккаунт умершего сооснователя Apple Стива Джобса. На это обратил внимание корреспондент "Газеты.Ru". Никнейм пользователя звучит как @realstevejobs, при этом его отображаемое имя — Steve Apple. В профиле отмечается, что аккаунт является пародийным.

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"Я настоящий Стив Джобс! Если заблокируете меня — я отправлю вас в Китай на фабрику собирать iPhone", — написано в профиле "Джобса".

газета.ру

Там же указаны местоимения "они/их", что намекает на то, что пользователь является небинарной персоной. При этом аккаунт верифицирован по всем новым правилам Twitter и обладает голубой галкой, которую можно купить за $8 в месяц.

В течение нескольких часов после запуска подписки Twitter Blue, позволяющей получить голубую галку верификации, на просторах социальной сети появились "официальные" аккаунты Леброна Джеймса, Дональда Трампа и даже Иисуса Христа. Часть из них уже была заблокирована. На момент написания новости аккаунт "Стива Джобса" все еще функционирует.