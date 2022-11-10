В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

В Twitter появился верифицированный аккаунт Стива Джобса

Газета.Ru

В социальной сети Twitter появился верифицированный аккаунт умершего сооснователя Apple Стива Джобса. На это обратил внимание корреспондент "Газеты.Ru". Никнейм пользователя звучит как @realstevejobs, при этом его отображаемое имя — Steve Apple. В профиле отмечается, что аккаунт является пародийным.

В Twitter появился верифицированный аккаунт Стива Джобса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я настоящий Стив Джобс! Если заблокируете меня — я отправлю вас в Китай на фабрику собирать iPhone", — написано в профиле "Джобса".

газета.ру

Там же указаны местоимения "они/их", что намекает на то, что пользователь является небинарной персоной. При этом аккаунт верифицирован по всем новым правилам Twitter и обладает голубой галкой, которую можно купить за $8 в месяц.

В течение нескольких часов после запуска подписки Twitter Blue, позволяющей получить голубую галку верификации, на просторах социальной сети появились "официальные" аккаунты Леброна Джеймса, Дональда Трампа и даже Иисуса Христа. Часть из них уже была заблокирована. На момент написания новости аккаунт "Стива Джобса" все еще функционирует.

Ранее "Газета.Ru рассказывала о том, что Илон Маск обсуждает возможность сделать Twitter платным для всех.

Наука и техника,Джеймс Леброн,Илон Маск,Стив Джобс,Дональд Трамп,Иисус Христос,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители