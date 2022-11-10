Apple прикрывает безлимитный AirDrop протестующим

Apple ограничила работу AirDrop на iPhone, проданных в Китае. В новой версии iOS 16.1.1 отправлять файлы “не контактам” можно только в течение 10 минут. Функциональность добавили после того, как его стала активно использовать местная оппозиция.

Нововведение обкатывают на Китае, но обещают применить и для айфонов по всему миру. У китайских протестующих с айфонами теперь есть только 10 минут, чтобы отправить файл с критикой Си Цзиньпина и правительства “не контактам” по AirDrop.

Функция позволяет быстро обмениваться изображениями, документами и видео на коротких расстояниях. На фоне жесткой цензуры AirDrop был популярен последние три года и недавно снова вошел в моду.

Держать AirDrop всегда открытым и “раздавать” призывы к протестам “всем” больше не получится.

“Окно возможностей” без предупреждения и именно для Китая превратили в форточку вчерашним обновлением версий iOS 16.1.1 and iOS 16.2 beta 2 для пользователей и разработчиков.

Ограничение базируется на аппаратном, а не на программном обеспечении, отмечает 9to5mac.com. Это значит, что обновление затронет только модели iPhone, приобретенные в материковом Китае.

Apple не комментирует, почему менять настройки AirDrop начали именно с Китая и как раз в момент активизации протестов.

В корпорации лишь отметили, внедрять ограничения с 10-минутным лимитом на передачу файлов “не контактам” в ближайшие годы планируют в айфоны по всему миру.

По словам представителей техногиганта, это делается, чтобы ограничить “обмен нежелательным контентом”.

Это не первый случай прикрытой солидарности Apple c китайской диктатурой.