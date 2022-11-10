В Twitter отменили галочки

Илон Макс убрал новую функцию верификации аккаунтов Twitter всего через несколько часов после ее введения. Об этом пишет 3DNews.ru.
9 ноября директор по управлению продуктом Эстер Кроуфорд сообщила, что в новой системе верификации аккаунтов заблокированного в России Twitter будет два уровня. Так, подписчики платного сервиса Twitter Blue автоматически получат синие галочки. При этом они не должны будут предоставлять персональные данные для подтверждения личности. В свою очередь, публичные люди, общественные деятели, знаменитости и организации верификация будет предоставлена в форме бесплатной серой галочки и статуса «Official».
Однако уже к вечеру новый владелец соцсети Илон Макс отменил серые галочки. По его мнению, такая система просто делит пользователей на два класса и не решает ключевой проблемы. В свою очередь, Кроуфорд заявила, что серые галочки вернутся вместе с запуском сервиса Twitter Blue. Предполагается, что они будут присваиваться аккаунтам правительственных структур и коммерческих организаций. Илон Маск также выразил мнение в среду, что «голубая галочка будет лучшим уравнителем».
Напомним, Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. В начале ноября новый владелец соцсети сообщил, что теперь синюю галочку смогут получать не только известные люди, но и владельцы подписки Twitter Blue. Платный аккаунт стоит $8 в месяц. Это касается и тех, кто уже был верифицирован в «Твиттере»: для сохранения галочки им тоже придется платить.