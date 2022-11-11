Американские законодатели потребовали запретить TikTok в США

Властям США следует запретить использовать в стране социальную сеть TikTok, поскольку с ее помощью Коммунистическая партия Китая (КПК) якобы может осуществлять слежку за американцами и влиять на них. Такую версию изложили американский сенатор Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) и член Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер (республиканец, от штата Висконсин) в статье, опубликованной в четверг в газете The Washington Post.

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"Соединенные Штаты находятся в условиях новой холодной войны с КПК, которая, как предупреждают ключевые советники в военной сфере, в любой момент может стать горячей из-за Тайваня. Однако миллионы американцев при просмотре новостей, обмене контентом и общении с друзьями все больше полагаются на TikTok - китайскую социальную сеть, которая подвержена влиянию КПК", - утверждают американские законодатели.

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"TikTok, уже входящая в число наиболее популярных медиакомпаний в Соединенных Штатах, дает КПК уникальную возможность следить за миллиардом пользователей по всему миру, включая почти две трети американских подростков. Мы должны запретить данное приложение, которое может быть использовано для шпионажа, пока не слишком поздно, а не поощрять его использование в Соединенных Штатах, как это делает президент [США Джо] Байден. TikTok принадлежит компании ByteDance, но в Китае ни одна компания не является по-настоящему частной", - полагают республиканцы.

Они отмечают, что китайские законы предписывают фирмам оказывать содействие сотрудникам разведки, "что включает в себя раскрытие данных".

Как считают Рубио и Галлахер, с помощью TikTok можно "определять, где находятся пользователи мобильных телефонов, и собирать данные о поиске в интернете, даже когда те посещают не имеющие отношения [к соцсети] страницы". Законодатели утверждают, что с помощью TikTok можно "собирать секретные данные", касающиеся американских чиновников, и "составлять досье на миллионы американцев в целях шантажа или шпионажа". По их версии, соцсеть может быть "использована для тайного влияния на американских граждан".