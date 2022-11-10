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16 минут назад

RuStore станет обязательным на продающихся в РФ смартфонах

Мария Иванова

Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфоны и компьютеры в РФ в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве.

RuStore станет обязательным на продающихся в РФ смартфонах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

RuStore включили в список программ, обязательных для предварительной установки. В правительстве подчеркнули, что это обеспечит российским пользователям свободный доступ к цифровым услугами и сервисам в условиях санкций.

RuStore заменит в списке программу для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List, так как его функционал дублирует и расширяет ее возможности.

Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

RuStore создали по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и запустили в мае 2022 года. Его разрабатывала VK вместе с российскими IT-компаниями и при поддержке Минцифры.

В список обязательных для предустановки программ также входят приложения OK Live, Госуслуги, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mir Pay, Kaspersky Free и другие.

За продажу смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного отечественного ПО должностных лиц будут штрафовать на 30 - 50 тыс. рублей, организации - на 50 - 200 тыс. рублей.

Наука и техника,Михаил Мишустин,
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