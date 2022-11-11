Мангака потребовал от Маска $1 млрд

Мангака Кэнтаро Сато потребовал от Илона Маска $ 1 млрд за использование его работы в одной из публикаций. Маск опубликовал в «Твиттере» мемный пост с изображением плачущей главной героини манги Magical Girl Site, которую рисует Сато.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Новый генеральный директор «Твиттера» Илон Маск без разрешения использовал мою картинку. Илон, пожалуйста, дайте мне $ 1 млрд.

Кэнтаро также выложил страницу манги, откуда создатели мемов взяли изображение героини. И поделился ссылкой на первую главу его творения, которая продаётся в Amazon.

Илон Маск пока не ответил мангаке и никак не прокомментировал ситуацию.