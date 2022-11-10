В Дубае построят небоскребы с "вертикальным лесом"

Итальянская компания Stefano Boeri Architetti анонсировала проект по озеленению Дубая , в рамках которого будут построены два небоскреба, представляющие собой так называемый «вертикальный лес». Об этом сообщает портал New Atlas.

Два здания, размещенные в форме буквы V, будут покрыты десятками тысяч деревьев и кустов, а также теплицами и гидропонными садами. Жильцы этих небоскребов будут иметь доступ к зеленым террасам. Дизайн проекта выполнен таким образом, чтобы также снижать потребление электроэнергии — это стало возможным благодаря фотоэлектрической установке, способной производить «чистую» энергию.