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22 минуты назад

Стоимость iPhone 12 в российских магазинах резко снизилась

Газета.Ru

Цена на смартфон Apple iPhone 12 резко снизилась в российских магазинах. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

В России резко снизилась стоимость iPhone 12
Фото: Apple Apple

Если на старте продаж базовая модель предлагалась по цене от 80 тыс. руб., то сейчас в ряде интернет-магазинов можно найти iPhone 12 за 40 тыс. руб. Таким образом, стоимость устройства за два года снизилась на 50%.

iPhone 12 был представлен 13 октября 2020 года. Он получил OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и яркостью до 1200 нит, а также двойную заднюю камеру и процессор A14 Bionic. Модель имеет поддержку технологии 5G. Внешне iPhone 12 напоминает модели 4 и 5 поколений благодаря боковым металлическим граням.

Для сравнения, актуальная модель iPhone 14, выпущенная в 2022 году, предлагается в отечественных магазинах по цене от 61 тыс. руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что энтузиаст из Китая собрал первый в мире складной iPhone. Взяв за основу iPhone 13 Pro, он разобрал его и буквально разделил на две части, при этом сохранив полную работоспособность устройства.

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