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31 минуту назад

В Twitter введут функцию перевода денег

РИА "ФедералПресс"

Илон Маск рассказал о планах ввести в Twitter функции перевода денег. Об этом он заявил во время разговора в голосовом чате с рекламодателями.

В Twitter введут функцию перевода денег
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Теперь мы можем сказать: «Хорошо, у вас есть некий баланс на счету, хотите ли вы отправить деньги кому-то в Twitter?» – отмечает Маск.

Его слова привел телеканал CNBC. Однако такая схема будет доступна лишь пользователям, которые заплатили 8 долларов за верификацию и подписку в соцсети. Они автоматически авторизуются в платежной системе.

Напомним, Маск, ставший владельцем Twitter, заявил, что в ближайшее время пользователи могут увидеть много «глупостей» в социальной сети. Сделка о продаже Twitter была закрыта в конце октября, Маск купил его за 44 миллиарда долларов. Сейчас новый владелец устанавливает новые правила в компании и начал вносить коррективы в саму социальную сеть.

Наука и техника,Илон Маск,
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