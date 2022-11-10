В Twitter введут функцию перевода денег

Илон Маск рассказал о планах ввести в Twitter функции перевода денег. Об этом он заявил во время разговора в голосовом чате с рекламодателями.
«Теперь мы можем сказать: «Хорошо, у вас есть некий баланс на счету, хотите ли вы отправить деньги кому-то в Twitter?» – отмечает Маск.
Его слова привел телеканал CNBC. Однако такая схема будет доступна лишь пользователям, которые заплатили 8 долларов за верификацию и подписку в соцсети. Они автоматически авторизуются в платежной системе.
Напомним, Маск, ставший владельцем Twitter, заявил, что в ближайшее время пользователи могут увидеть много «глупостей» в социальной сети. Сделка о продаже Twitter была закрыта в конце октября, Маск купил его за 44 миллиарда долларов. Сейчас новый владелец устанавливает новые правила в компании и начал вносить коррективы в саму социальную сеть.