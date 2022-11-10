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1 час назад

Пенсионеры оказались единственной растущей аудиторией российского TikTok в 2022 году

Газета.Ru

Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok в России с растущим трафиком. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «МегаФон», проанализировав мобильный трафик 74,4 млн абонентов за 10 месяцев 2022 года.

Названа единственная растущая аудитория российского TikTok в 2022 году
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. Несущественный всплеск интереса также был зафиксирован среди пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. В целом, доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

В то же время активность молодой аудитории, традиционной для TikTok, в России снижается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, в группе от 21 до 35 лет – на 45%.

В «МегаФон» считают, что падение интереса к сервису среди молодых пользователей может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны текущего года. После ввода новых правил российские пользователи TikTok вынуждены смотреть только тот контент, который был загружен до начала СВО.

Ранее «Газета.Ru » писала о том, что сотрудникам российского офиса TikTok предложили за свой счет переехать в Киргизию.

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