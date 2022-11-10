В России начали продавать сертифицированные приставки Xbox

В российских магазинах в продаже появились сертифицированные приставки Xbox Series S и X, сообщает газета "Известия".

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Уточняется, что приставки, прошедшие "Ростест", имеют код 00011 в названии самой модели, добавочный префикс Ru или РСТ.

Купить такие устройства можно в "М.Видео-Эльдорадо", Techline24, "Комусе", на Ozon и "Яндекс.Маркете".

"Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык", – рассказали изданию в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Также наличие сертифицированных консолей подтвердили представители Ozon. При этом представители маркетплейса не уточнили, когда именно приставки завезли на территорию РФ и по какому механизму.

Ранее сообщалось, что компания Sony объявила о покупке игровой студии Savage Game Studios. По словам представителей компании, студия была приобретена для того, чтобы организовать запуск большого количества игр от PlayStation Studios на мобильных платформах.