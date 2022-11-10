Китайские ученые разработали летающий ховерборд

Это своего рода воздушный скейтборд, который использует четыре компактных реактивных двигателя.

Фото: South China Morning Post South China Morning Post

Как пишет издание SCMP, разработка учёных из Китая имеет искусственный интеллект, дающий возможность управлять подобным средством любому человеку.

Ховерборд может развить скорость до 150 километров в час. При этом он может быть в состоянии «полёта» до 10 минут.

Быстрая заправка помогает интересному устройству иметь преимущество по времени работы.

Представитель института заверил, что ховерборд простой и лёгкий в использовании и отличается от аналогичных проектов в других странах.

По данным специалистов, человек сможет испытать необычный транспорт уже в 2023 году.