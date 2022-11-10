IBM показала свой самый мощный квантовый компьютер

В 2021 году IBM представила Eagle, первый квантовый процессор с более чем 100 кубитами. Теперь компания анонсировала Osprey, который обладает более чем в три раза большим количеством кубитов.
Новый процессор Osprey обладает 433 кубитами и является самым мощным в мире квантовым процессором. IBM заявила, что этот процессор может выполнять сложные квантовые вычисления, выходящие далеко за рамки вычислительных возможностей любого классического компьютера. Для справки: количество классических битов, необходимых для представления состояния на процессоре IBM Osprey, намного превышает общее количество атомов в известной Вселенной.
Дарио Гил, директор по исследованиям IBM, сказал, что IBM всё ещё находится на пути к запуску компьютера с более чем 1000 кубитами, но для дальнейшего масштабирования работает над новым подходом. Так в 2023 и 2024 годах компания планирует выпустить процессоры Condor со 1121 кубитами и Flamingo с 1386 кубитами. А в 2025 году в планах IBM выпуск Kookaburra с 4000 кубитами.
Кроме того, IBM подробно рассказала о Quantum System Two – первой по-настоящему модульной системе квантовых вычислений, которую можно со временем масштабировать до все более и более крупных систем. Выпуск системы состоится до конца следующего года. Эта система станет «строительным блоком» для «квантоцентричных суперкомпьютеров» за счёт соединения нескольких Quantum System Two. IBM утверждает, что может построить систему с 16 632 кубитами, связав три такие системы.