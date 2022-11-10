IBM показала свой самый мощный квантовый компьютер

В 2021 году IBM представила Eagle, первый квантовый процессор с более чем 100 кубитами. Теперь компания анонсировала Osprey, который обладает более чем в три раза большим количеством кубитов.

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Новый процессор Osprey обладает 433 кубитами и является самым мощным в мире квантовым процессором. IBM заявила, что этот процессор может выполнять сложные квантовые вычисления, выходящие далеко за рамки вычислительных возможностей любого классического компьютера. Для справки: количество классических битов, необходимых для представления состояния на процессоре IBM Osprey, намного превышает общее количество атомов в известной Вселенной.

Дарио Гил, директор по исследованиям IBM, сказал, что IBM всё ещё находится на пути к запуску компьютера с более чем 1000 кубитами, но для дальнейшего масштабирования работает над новым подходом. Так в 2023 и 2024 годах компания планирует выпустить процессоры Condor со 1121 кубитами и Flamingo с 1386 кубитами. А в 2025 году в планах IBM выпуск Kookaburra с 4000 кубитами.