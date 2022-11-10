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36 минут назад

В России создали молекулярную платформу для создания новых материалов

Елена Прошина

Ученые Южного федерального университета России изобрели молекулярную платформу, позволяющую комбинировать различные цветоэффекты в зависимости от типа воздействия и модификаций, сообщает РИА Новости.

В России создали молекулярную платформу для создания новых материалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это позволяет осуществлять прикладные решения для широкого спектра отраслей, среди которых медицина, вычислительная техника и электроника. Хромогенные эффекты — совокупность явлений, связанных с изменением цвета под влиянием различного внешнего воздействия. На использовании таких эффектов основаны решения в области медицины, химии и биологии. Они также применяются в молекулярной электронике, в компьютинге и используются в других областях.

Современные разработки выдвигают требование к сочетанию нескольких хромогенных свойств в одной молекуле. Эксперты из университета предложили молекулярную систему, способную к максимально широкому проявлению разнообразных хромогенных свойств. На такой платформе могут быть созданы различные технологические решения.

По большому счету представленная российскими учеными система способна к генерации каждого из существующих цветоэффектов в зависимости от типа воздействия и модификаций. Они что-то усиливают, что-то подавляют, решая ту или иную задачу.

Отмечается, что результаты исследования носят фундаментальный характер и обладают существенным потенциалом для практического использования.

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