«Наломали дров»: раскрыта смертельная угроза для десятков миллионов людей

Арктика может «окончательно» лишиться морского льда в летние периоды, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет о состоянии криосферы группы ученых.

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По данным издания, это может произойти в течение десяти лет. Сотрудник Массачусетского университета и соавтор исследования Джули Бригам-Гретта заявила, что с этим ничего нельзя поделать.

«Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», — сказала она.

Согласно исследованию, исчезновение морского льда грозит тем, что откроется темный Северный Ледовитый океан, который будет поглощать тепло, а не отражать его. Из-за этого только усилится глобальное потепление.

По мнению ученых, сегодня Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Это может вызвать небывалый за 130 тысяч лет быстрый «импульс талой воды», что обернется катастрофическими последствиями для прибрежных регионов.