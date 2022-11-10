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18 минут назад

«Наломали дров»: раскрыта смертельная угроза для десятков миллионов людей

Елена Прошина

Арктика может «окончательно» лишиться морского льда в летние периоды, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет о состоянии криосферы группы ученых.

«Наломали дров»: раскрыта смертельная угроза для десятков миллионов людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, это может произойти в течение десяти лет. Сотрудник Массачусетского университета и соавтор исследования Джули Бригам-Гретта заявила, что с этим ничего нельзя поделать.

«Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», — сказала она.

Согласно исследованию, исчезновение морского льда грозит тем, что откроется темный Северный Ледовитый океан, который будет поглощать тепло, а не отражать его. Из-за этого только усилится глобальное потепление.

По мнению ученых, сегодня Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Это может вызвать небывалый за 130 тысяч лет быстрый «импульс талой воды», что обернется катастрофическими последствиями для прибрежных регионов.

Тревожная ситуация фиксируется не только на полюсах. Таяние ледников в Гималаях и Андах может оставить без питьевой воды десятки миллионов людей и вызвать катастрофические наводнения.

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