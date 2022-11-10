Россия завершает создание системы космической морской разведки "Лиана"

Система космической морской разведки "Лиана" в скором времени будет полностью развернута. Первый из двух активных разведывательных спутников "Пион-НКС" принят Минобороны РФ , изготовление второго обсуждается, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Система "Лиана" разработана на основе созданной еще в 1970-е годы аналогичной советской системы "Легенда", которая отслеживала движение американских авианосных ударных групп. В "Лиану" должны войти четыре "пассивных" разведывательных спутника "Лотос-С1" (запущены в период с 2014 по 2021 год) и два "активных" "Пион-НКС", которые позволят не только отслеживать цели, но и наводить на них современное высокоточное оружие.