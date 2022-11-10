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6 минут назад

Россия завершает создание системы космической морской разведки "Лиана"

ТАССиещё 1

Система космической морской разведки "Лиана" в скором времени будет полностью развернута. Первый из двух активных разведывательных спутников "Пион-НКС" принят Минобороны РФ, изготовление второго обсуждается, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Россия завершает создание системы космической морской разведки "Лиана"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По итогам испытаний первый запущенный аппарат "Пион-НКС" получил высокие оценки руководства Минобороны и командования ВМФ. Спутник официально принят заказчиком. Сейчас активно обсуждается вопрос изготовления следующего космического аппарата", - отметил собеседник агентства.

Система "Лиана" разработана на основе созданной еще в 1970-е годы аналогичной советской системы "Легенда", которая отслеживала движение американских авианосных ударных групп. В "Лиану" должны войти четыре "пассивных" разведывательных спутника "Лотос-С1" (запущены в период с 2014 по 2021 год) и два "активных" "Пион-НКС", которые позволят не только отслеживать цели, но и наводить на них современное высокоточное оружие.

Разработкой космических аппаратов занимались Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга, КБ "Арсенал" и РКЦ "Прогресс". Работу над созданием радиолокаторов вело предприятие "Росэлектроники" - концерн "Вега".

Наука и техника,Минобороны России,КБ "Арсенал",Концерн "Вега",Росэлектроника,РКЦ "Прогресс",
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