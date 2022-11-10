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1 час назад

Более 100 тибетских монахов участвуют в исследованиях медитации для космических полетов

Газета.Ru

Около 100 монахов-практиков приглашены в исследование электрической активности мозга в процессе медитаций. Изучение проводится Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН для поиска способов временного погружения экипажа космического корабля в состояние искусственной гибернации для длительных полетов. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и заместитель директора ИМБП РАН Юрий Бубеев.

Тибетские монахи участвуют в исследованиях медитации для полетов в космос
Фото: газета.ругазета.ру

Отбор монахов происходил при поддержке духовного лидера буддизма Далай-ламы.

«Мы попросили у Далай-ламы дать нам возможность изучить электрическую активность мозга у наиболее успешных практиков-монахов в процессе различных видов медитаций. Для исследования медитации нам дали более 100 монахов — наиболее результативных практиков», — пояснил Бубеев.

Медитация (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений.

Занимаясь медитацией, согласно ряду традиций, не надо делать над собой никаких усилий, нужно полностью расслабиться. Медитация — это состояние расслабленной сосредоточенности, в котором идет отрешенное наблюдение за происходящим.

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