Тибетские монахи участвуют в исследованиях медитации для полетов в космос

Около 100 монахов-практиков приглашены в исследование электрической активности мозга в процессе медитаций. Изучение проводится Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН для поиска способов временного погружения экипажа космического корабля в состояние искусственной гибернации для длительных полетов. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и заместитель директора ИМБП РАН Юрий Бубеев.

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Отбор монахов происходил при поддержке духовного лидера буддизма Далай-ламы.

«Мы попросили у Далай-ламы дать нам возможность изучить электрическую активность мозга у наиболее успешных практиков-монахов в процессе различных видов медитаций. Для исследования медитации нам дали более 100 монахов — наиболее результативных практиков», — пояснил Бубеев.

Медитация (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений.