Муравьи оказались способны испытывать человеческие эмоции

Биологи из университета Регенсбурга в Германии установили, что сладкое делает муравьев более оптимистичными. Препринт работы исследовательской группы был опубликован на сайте bioRxiv.

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Сперва исследователи научили муравьев ассоциировать два запаха с положительным или отрицательным подкреплением. Затем исследователи смешивали два запаха, чтобы оценить реакцию насекомого.

Оказалось, что муравей склонен ассоциировать смешанный запах с положительным подкреплением, демонстрируя оптимистичное поведение. Если перед этим он получил сладкую пищу, то оптимизм усиливался. Причем, даже если в смеси «отрицательного» запаха было больше или муравья били током, муравьи все равно были более положительно настроены.

«Вполне возможно, что социальные насекомые склонны быть необычайно оптимистичными: из-за репродуктивного разделения труда отдельные особи могут подвергаться более слабому отбору. Это связано с тем, что колония будет продолжать функционировать без них. Наши результаты согласуются с предыдущим исследованием шмелей, которые также оптимистично реагировали на неоднозначные сигналы после вознаграждения сахарозой», — отметили ученые.