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57 минут назад

Описана тактика «выживания» российской науки под санкциями

Lenta.ruиещё 1

В условиях санкций нужно сохранить стабильность научных коллективов и обеспечить их критически необходимыми импортными ресурсами, считает руководитель направления макроэкономического анализа и прогнозирования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. Материалы к его лекции «Научно-технологический суверенитет: какие внутренние ограничения надо преодолеть?» опубликованы на сайте центра.

Описана тактика «выживания» российской науки под санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уверен, что в ближайшие три года нужно уделять основное внимание импортозамещению и технологической модернизации. Также Белоусов называет главной задачей выживание научных организаций. Этого можно добиться, например, с помощью индексации зарплат и предоставления гарантии по государственным заданиям. Описывая тактику существования российской науки под санкциями, Белоусов также указал на важность выстраивания эффективной кооперации с бизнесом.

Экономит в своей лекции отметил и низкую эффективность затрат на научные разработки. Если финансирование научно-исследовательских работ останется на нынешнем уровне, то это приведет к уменьшению численности исследователей на 30-40 процентов с последующей потерей компетенций и потенциала развития, отмечает Белоусов.

Сочетание жестких санкций, контрсанкций и стремления почти к полному импортозамещению создает сильный шок для человеческого капитала в России, который вынужден адаптироваться под закрытую «экономику вчерашнего дня» вместо рыночной, заявил ранее директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Наука и техника,Санкции,Владимир Гимпельсон,Дмитрий Белоусов,ВШЭ,
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