Россиян предупредили об активности мошенников в «Черную пятницу»

Об активности мошенников в «Черную пятницу» предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru» аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров. Он отметил, что злоумышленники придумали схему с поддельными сайтами и используют на них названия известных магазинов электроники.

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«Мошенники предлагают жертвам приобрести популярные модели смартфонов, ноутбуков и другой бытовой техники со скидкой более 50 процентов. Далее требуется заполнить стандартную форму для оплаты товара банковской картой. В результате такой схемы мошенники получают от жертвы деньги за "покупку" и данные карты», — сказал эксперт.

По словам специалиста, проверить сайты на подлинность помогают сервисы вроде whois и reg.ru, определяющие время регистрации. Так, если сайт был создан недавно, его можно считать мошенническим.

При этом директор департамента специальных сервисов «РТК-Солар» Игорь Сергиенко отметил, что в преддверии «Черной пятницы» было зарегистрировано более 35 тысяч доменных имен. Они содержали названия известных брендов и интернет-магазинов, а также разные комбинации со словами black, friday и promokod.