Солнечная буря вызвала редкое розовое полярное сияние

В небе над Норвегией 3 ноября наблюдалось редкое розовое полярное сияние. Его вызвала солнечная буря, которая «проделала дыру» в магнитном поле планеты. Об этом сообщает Live Science.

Фото: Greenlander Greenlander

По данным портала, розовое полярное сияние появилось в небе над Норвегией около 18:00 часов вечера по местному времени и продолжалось примерно две минуты. Его смогла увидеть туристическая группа из компании Greenlander, которая базировалась недалеко от города Тромсе.

«Это было самое сильное розовое полярное сияние, которые я видел за последние десять лет», — рассказал порталу гид, сопровождающий экскурсионную группу, Маркус Варик.