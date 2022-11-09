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15 минут назад

Солнечная буря вызвала редкое розовое полярное сияние в небе над Норвегией

Елена Прошина

В небе над Норвегией 3 ноября наблюдалось редкое розовое полярное сияние. Его вызвала солнечная буря, которая «проделала дыру» в магнитном поле планеты. Об этом сообщает Live Science.

Солнечная буря вызвала редкое розовое полярное сияние
Фото: GreenlanderGreenlander

По данным портала, розовое полярное сияние появилось в небе над Норвегией около 18:00 часов вечера по местному времени и продолжалось примерно две минуты. Его смогла увидеть туристическая группа из компании Greenlander, которая базировалась недалеко от города Тромсе.

«Это было самое сильное розовое полярное сияние, которые я видел за последние десять лет», — рассказал порталу гид, сопровождающий экскурсионную группу, Маркус Варик.

В Live Science пояснили, что природное явление спровоцировала солнечная буря, которая «пробила» магнитосферу Земли. По мнению экспертов, потоки заряженных частиц успели проникнуть глубоко в атмосферу, чем и вызвали розовое свечение. Трещина в магнитосфере в итоге затянулась спустя шесть часов. За это время полярное сияние также зафиксировали в небе над Швецией, однако его цвет был голубым.

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