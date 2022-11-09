В России рассказали, как будут использоваться беспилотники в городах

Центр Сколково очень часто оказывается плацдармом для отработки новейших технологий. Не стал исключением и этот раз.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В Сети появилась информация о том, что на территории центра эксперты протестировали ряд цифровых сервисов, связанных с безопасностью беспилотников во время полёта в городских условиях.

Также специалисты рассказали, в каких сферах могут быть использованы городские дроны в будущем. К таковым они отнесли контроль масштабного строительства, пожарную безопасность, дорожную обстановку и многие другие процессы в повседневной жизни города.