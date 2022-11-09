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1 час назад

Вместо почтовых голубей: в России рассказали, как будут использоваться беспилотники в городах

Ferra.ru

Центр Сколково очень часто оказывается плацдармом для отработки новейших технологий. Не стал исключением и этот раз.

В России рассказали, как будут использоваться беспилотники в городах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В Сети появилась информация о том, что на территории центра эксперты протестировали ряд цифровых сервисов, связанных с безопасностью беспилотников во время полёта в городских условиях.

Также специалисты рассказали, в каких сферах могут быть использованы городские дроны в будущем. К таковым они отнесли контроль масштабного строительства, пожарную безопасность, дорожную обстановку и многие другие процессы в повседневной жизни города.

Стоит отметить, что мониторинг движения тестовых беспилотников в воздушном пространстве Сколково осуществлялся из единого диспетчерского центра. Для этого на дронах разместили транспондеры, а также 4G- и 5G-трекеры.

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