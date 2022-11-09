В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
13 минут назад

Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter

Lenta.ru

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что убрал функцию в социальной сети, которая была введена несколько часов назад. Об этом он написал в ответ на публикацию одного из пользователей.

Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В среду, 9 ноября, у ряда аккаунтов, принадлежащих известным лицам, ведомствам или СМИ, начала появляться пометка в виде надписи «официальная» .

«Я только что убил ее [функцию]», — написал предприниматель. Маск ранее также сообщил, что в компании планируют «сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает».

Ранее Илон Маск заявил в своем аккаунте, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Предприниматель подчеркнул, что в этом и заключается миссия соцсети.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители